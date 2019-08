REGIO • De door de Seniorenraad Zederik gecoördineerde koffie-inlopen in Ameide, Meerkerk en Lexmond gaan weer van start.

In Ameide wordt begonnen op maandag 2 september, 's middags om 15.00 uur in Het Spant. In Meerkerk begint men op donderdag 29 augustus, 's morgens om 10.00 uur in de Pukkel. Lexmond gaat van start op woensdag 4 september in Het eigen gebouw. In de herfst- en winterperiode vinden vervolgens iedere week op dezelfde tijd en locatie de inlopen plaats. De senioren zijn dan van harte welkom voor een gezellig praatje of spelletje onder het het genot van een kopje koffie of een drankje.