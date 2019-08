Film in de buitenlucht: IFFG houdt Zomeravond Buitenbios

GORINCHEM • Het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) houdt zaterdag 24 augustus voor het allereerst een Zomeravond Buitenbios. Tijdens FestiWal, een nieuw cultureel festival op de Gorcumse stadswallen, verschijnt de alom geprezen film Cold War (Zimna Wojna in het Pools) op het witte doek.

Genieten van een prachtige film op het doek in de buitenlucht tijdens een zwoele zomeravond: dat is de IFFG Zomeravond Buitenbios. Deze avond vindt plaats aan de Dalemwal 15D, bij het gebouw van de Koninklijke Harmonie De Bazuin. Uiteraard kunnen een hapje en een drankje niet ontbreken tijdens deze avond.

Cold War is een meeslepend liefdesverhaal van regisseur en scenarioschrijver Pawel Pawlikowski, de Oscarwinnaar van de films Ida en My Summer Of Love. In Polen ten tijde van de Koude Oorlog is het voor Wiktor en Zula liefde op het eerste gezicht. Ze beleven een gepassioneerde romance, maar worden gescheiden door politiek en tegenslagen. In zijn zoektocht naar jonge artiesten om een ensemble op te zetten dat Poolse folklore opvoert, valt het oog van muzikant Wiktor op de jonge en vrijgevochten Zula. Cold War toont een onmogelijke liefde in een onmogelijke tijd. In Cannes werd regisseur Pawlikowski bekroond met de Gouden Palm voor de beste regie.

De poort aan de Dalemwal gaat vanaf 20.15 uur open en de film start om 21.15 uur. Bij slecht weer vindt de vertoning binnen plaats. Leeftijd: vanaf 12 jaar. Reserveren via www.iffg.nl. Actuele informatie is te vinden op de Facebookpagina van het IFFG.