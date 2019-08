Inbraak bij Jysk in Arkel: 'Schrik zat er goed in'

ARKEL • Bij meubel- en interieurwinkel Jysk aan de Vlietskade in Arkel is in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 augustus ingebroken.

Inbrekers maakten op drie plekken openingen in de zijgevel. Assistent bedrijfsleider Elianne: "Er is niets meegenomen, maar de schade is enorm. Een bedrag kan ik nog niet noemen. Gelukkig zijn de gaten alweer dichtgemaakt en binnen een paar dagen komen er nieuwe gevelplaten. Het is veilig genoeg om weer te werken."

Grote gaten

De gaten werden gemaakt ter hoogte van de toiletten, bij het magazijn en in de kantine. "Het gat in de kantine was het grootst. Doordat de dieven het gat aan de bovenkant groter wilden maken, viel het prikbord van de wand. Daardoor is het alarm afgegaan." Dat was omstreeks 5.15 uur.

Bewijsmateriaal

Is het team bang voor herhaling, omdat de inbrekers mogelijk hun klus willen afmaken? "Ik ben geen politie, ik weet niet hoe het gaat lopen. Er is in ieder geval genoeg bewijsmateriaal. Ik denk dat ze met meerdere mensen zijn geweest, gezien de schade die is toegebracht. Er is DNA gevonden, er zijn bloedsporen gevonden en we hebben camerabeelden. Ik vermoed dat de politie de daders wel te pakken kan krijgen."

Schrik

Het team durft twee dagen na de inbraak opgelucht adem te halen. "Bij ons zat de schrik er wel goed in. Maar het belangrijkste is dat we zelf niet in levensgevaar zijn geweest." Vanwege het onderzoek naar sporen was de winkel vrijdag 9 augustus enige uren gesloten.