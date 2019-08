ALBLASSERWAARD • De landstreek Alblasserwaard ligt in tussen de provincie Zuid-Holland en het zuiden van de provincie Utrecht, tussen de plaatsen Rotterdam en Dordrecht in. Alblasserwaard vormt het zuidelijke deel van het Groene Hart, een dunbevolkt veenweidegebied. De landstreek kenmerkt zich als een vrij laag gelegen gebied met weinig bevolking. Binnen de Alblasserwaard worden vooral landbouw en veeteelt gedreven.

Ontwikkelingen in de Alblasserwaard streek

Binnen het Alblasserwaardgebied bestaat een vrij hoge werkloosheid. Momenteel zijn er verschillende projecten opgezet om dit cijfer omlaag te krijgen. Ook zijn er projecten opgezet om de scholen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Op deze manier wil de streek voorkomen dat de jeugd na hun studie wegtrekt, een trend die vandaag de dag voor de nodige problemen zorgt.

Kansen binnen Alblasserwaard

Juist door de grote investeringen en doelstellingen van de voornamelijk gemeentelijke projecten biedt de landstreek uitstekende kansen voor ondernemers. Er wordt gestimuleerd om ondernemingen naar Alblasserwaard te krijgen en ze daar ook te houden. Eén van de mogelijkheden is om deze ondernemingen online te laten functioneren, gebruik makend van de lokale infrastructuur en arbeidsmarkt.

Online onderneming in Alblasserwaard

Een onderneming opzetten komt uiteraard met de nodige haken en ogen. Door de stimulerende werking van de gemeentes aldaar, zul je zien dat juist deze landstreek een perfecte locatie kan zijn voor jouw online business. Bij je online marketing kun je dan spelen met het positieve karakter dat de streek kent. Samen met de juiste projectleiders zul je snel toegang krijgen tot de lokale arbeidsmarkt, waar meer dan genoeg opties liggen.

Andere ondernemers in de buurt

Binnen de landstreek bevinden zich voornamelijk boeren en veehouders. Er zijn echter ook minder traditionele bedrijven te vinden. Ook hier kun je prima terecht voor advies en een goed gesprek over de toekomstperspectieven. De jonge bedrijven zijn ook nog eens ijverig in het aanpakken van online marketing en je kunt er bijvoorbeeld gemakkelijk je Adwords campagne uitbesteden.

Kiezen of delen

Een laatste voordeel is dat het in Alblasserwaard relatief goedkoop is om te wonen. Omdat het gebied aardig dunbevolkt is, zul je er ook geen last hebben van je buren.