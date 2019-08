Feestweek Meerkerk knalt vanaf de eerste avond

MEERKERK • De inwoners van Meerkerk maken zich op voor hun vijfjaarlijkse feestweek. Onder de spectaculair verlichte watertoren gaan de Meerkerkers vanaf 30 augustus ruim een week uit hun dak. Een delegatie van het bestuur van de Oranjevereniging blikt vooruit.

"Tijdens een drukbezochte jaarvergadering van 2018 hebben we een brainstormsessie gehouden. Betrokken inwoners leverden niet alleen ideeën aan, maar hebben ook meegedacht over de uitvoering. Sommige onderdelen worden zelfs georganiseerd door vrijwilligers", vertelt een enthousiaste vicevoorzitter Willem den Besten.

750 kruiwagens

"Wim de Jong en Arjan Versluis zijn een van de vele voorbeelden. Wim opperde het idee om in verband met het 750-jarig bestaan van ons dorp een tocht met 750 kruiwagens te organiseren. We hopen maandagmiddag 2 september een geklede bonte stoet door Meerkerk te zien rijden. Arjan heeft de organisatie van de afsluitende familiedag met 24 teams op zich genomen en daar zijn we als bestuur heel blij mee", aldus secretaris Jantine Vonk.

Kracht

"De kracht van Meerkerk, iedereen draagt zijn steentje bij. We zijn met twaalf bestuursleden, maar kunnen natuurlijk niet alles regelen", vult Marieke van der Veen aan. "Het wordt overigens mijn laatste feestweek als bestuurslid. Gelukkig is in Jeremy Schrijver een opvolger gevonden. Net als voor onze scheidend voorzitter Henk Schotman. Teije Dalstra volgt hem op. Bart Streefkerk verhuist naar Ameide en hij wordt opgevolgd door Patricia Versluis. De nieuwkomers lopen al stage."

Pitches

Terwijl de jaarlijkse activiteiten als de Meerkerkse Kwis met feestavond, Koningsdag, Dodenherdenking, klaverjassen en bingoavonden ook werden gehouden, staat de feestweek al bijna anderhalf jaar op de bestuursagenda. "We hebben het dit keer anders aangepakt. Vijf ondernemers zijn uitgenodigd om een totaalpakket te verzorgen. En dat betekent de tent, catering, beveiliging, aankleding, licht, geluid en artiesten", Willem legt uit. "Na de eerste ronde met vijf pitches bleven er twee gegadigden over. De Gouden Leeuw is uiteindelijk gekozen om het hele feest te organiseren. Er is voor ons nog genoeg te doen, maar het bestuur wordt wel ontzorgd."

Ideale situatie

Jantine knikt. "De eindverantwoording ligt bij ons. De afgelopen tijd hebben we sponsors moeten werven en zijn we in nauw en vooral goed overleg met de voetbalvereniging geweest. SVM verhuist naar een andere locatie en wij kunnen dankbaar gebruik maken van hun oude complex. Op het derde veld staat straks de feesttent. Op het trainingsveld organiseren we het timmerdorp en het hoofdveld wordt het strijdtoneel van de familiedag. Een ideale situatie, alle activiteiten worden bij elkaar gehouden."

Financiële steentjes

Marieke is ook blij. "Willem heeft goed werk verricht door met verschillende pakketten ruim 100 sponsors enthousiast te krijgen. Ook hieruit blijkt de saamhorigheid in het dorp. Niet alleen financiële steun, maar ook in materiële zin wordt gesponsord. Glazen worden voorzien van een sponsornaam. Hetzelfde geldt voor de muntjes en de polsbandjes. Sponsors denken zelfs mee en komen met originele suggesties om hun bedrijf te promoten." Jantine ziet nog meer voordelen. "Op deze manier geven we ook een leesbaar programmaboekje uit, dat niet uitpuilt met advertenties."

Tino Martin

"Wij zorgen voor goede randvoorwaarden, het goede humeur moeten de mensen zelf meenemen. We hebben een fantastisch programma, met voor iedereen wat wils. De eerste avond, met niemand minder dan Tino Martin op het podium, gaan we meteen knallen. En als dan de optocht met meer dan 60 wagens ook slaagt, met voor het eerst sinds jaren via Ameide ook over Lexmond, dan kan de feestweek bijna niet meer stuk."

Bekijk hier het programma van de feestweek.

Theo Sprong