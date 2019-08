Kassabonactie Bakkerij de Jager levert ASV bijna 500 euro op

ARKEL • Bakkerij de Jager sponsort ASV Arkel met 473,62 euro. Dit is het resultaat van de kassabonactie met de bakkerij.

Zaterdag overhandigden Marjan van Vliet en Peter de Vries van ASV de doos met kassabonnetjes aan Marian den Besten van Bakkerij de Jager. In totaal bleek er voor 23.681,05 euro aan kassabonnen ingeleverd. ASV krijgt twee procent van dit bedrag uitbetaald als sponsoring. ASV is hier heel erg blij mee. Het is het vierde seizoen dat de club door de lokale bakker werd gesteund. Ook komend seizoen gaat de actie door. Bonnen van Bakkerij de Jager kunnen tussen 1 september 2019 en 30 juni 2020 ingeleverd worden bij ASV.