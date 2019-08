Musica Pro Deo zoekt zangers voor PSALMen-concert

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk zoekt zangers voor het PSALMen-concert. Het project start op 3 september, de uitvoering is op zaterdag 12 oktober.

Voor de concert studeert het koor psalmen in die zijn gecomponeerd door componisten van deze tijd, denk daarbij aan Johan Bredewout en André van Vliet. Deze liederen zijn rijk van inhoud en door de eeuwen heen op muziek gezet in allerlei variaties. Het koor geeft voor dit concert de mogelijkheid om deel te nemen als projectlid. Deelnemers studeren het concert samen met het koor in zes weken tijd in en doen mee met de uitvoering in de Ichthuskerk van Meerkerk. Deelname kost 25 euro. De repetities zijn iedere dinsdagavond van 20:15 tot 22:00 uur in Meerkerk, Energieweg 1. Vanaf 20:00 uur staat de koffie klaar.

Meer informatie: www.musicaprodeo.nl