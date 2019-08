NOORDELOOS • Wie nationaal kampioen wil worden, moet er iets voor over hebben... Jelle van Daalen had dat vrijdagavond. In de finaleronden van het NK-kuiltjeknikkeren spaarde hij zijn familie niet. Klazien de Groot en achterneef Jan Willem Koorevaar werden daar het 'slachtoffer' van.

Het blijft iets bijzonders, het NK-kuiltjeknikkeren. De historie gaat terug tot 1977. En nog nooit is er iemand geweest die het kampioenschap twee keer op naam wist te schrijven. "Ik moet op mijn hoogtepunt stoppen", lachte de kersverse winnaar Jelle van Daalen (31). Maar de wetenschap historie te kunnen schrijven, deed hem al rap besluiten volgend jaar toch maar weer in te schrijven.





Van Daalen startte de 43e editie zeker niet met de uitgesproken ambitie op nationaal kampioen te worden. Welnee. "Ik deed mee om de traditie in stand te houden."

Met hem zo'n 140 anderen. Zelfs uit België en Zwitserland. Ook drie wethouders van de gemeente Molenlanden waren van de partij.





Arco Bikker schopte het tot de laatste zestien, maar moest toen buigen voor Klazien de Groot, die uiteindelijk als vierde zou eindigen. Willem 'Plus' den Besten uit Meerkerk haalde als enige niet-inwoner van Noordeloos het podium; hij pakte het brons.





De finale werd een tactisch spelletje tussen twee achterneven. Beiden kregen kansen, maar Jan Willem Koorevaar moest toezien hoe Jelle van Daalen de laatste, beslissende knikker in het putje schoof.

Het NK-kuiltjeknikkeren, georganiseerd door De Ovale Stuiter, had een nieuwe locatie. Voor het eerst werd er geknikkerd bij het Noorderhuis.