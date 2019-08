Inwoners Ameide en Tienhoven aan de Lek aan de slag met waterfront Ameide

AMEIDE• Zeventien inwoners van Ameide en Tienhoven aan de Lek zetten zich via een burgerinitiatief in om de 'waterzijde' van Ameide aantrekkelijker te maken voor recreatie. De ruwe plannen voor het zogenaamde waterfront worden de komende weken verder ingevuld.

Een voorbeeld daarvan is het ervoor zorgen dat er meer water komt te staan in de haven van Ameide, vertelt initiatiefnemer Jan de Wit. "Zo kunnen schippers er beter gebruik van maken", legt de inwoner van Ameide uit. "Door de werking van eb en vloed komen de vaartuigen nu met eb in de modder te liggen. We hebben al contact gehad met de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig; zij zouden hier ook graag een plek willen hebben."

De bal ging aan het rollen tijdens de feestweek in Ameide, vorig jaar. De Wit: "Onze buurtvereniging had toen het schip Terra Nova hier liggen, waarop we allerlei activiteiten organiseerden. Ik had toen gesprekken met schippers en zo ging de trein rijden. De gemeentelijke herindeling zorgden ervoor dat we even pas op de plaats moesten maken."

Rijkswaterstaat

Daarna ging de ontwikkeling van het waterfront gestaag verder. De Wit wist vanaf oktober vorig jaar een zestiental plaatsgenoten om zich heen te verzamelen. "Ook de gemeente Vijfheerenlanden is daar met een wijkambassadeur in vertegenwoordigd. Vier van hen vormen een dagelijks bestuur."

De eerste vergadering was begin juli. Onlangs hadden zij al een constructief overleg met Rijkswaterstaat, naast Waterschap Rivierenland één van de samenwerkingspartners. "We hebben met hen afgesproken onze plannen verder vorm te geven en die in september verder te bespreken."

Hij vervolgt: "Overigens hebben we ook contact met Salmsteke in Lopik. We willen onze plannen graag op de ontwikkelingen daar afstemmen. In 2021 gaat bij hen de schop in de grond. Wij willen elkaar waar mogelijk versterken."