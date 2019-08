Wereldalzheimerdag in Hoornaar

HOORNAAR • Het Alzheimertrefpunt Giessenlanden, de Seniorenraad Molenlanden, De Zes Molens, de PCOB-afdeling Giessenlanden en GiGa Molenlanden hebben de handen ineen geslagen. Als Seniorenalliantie voormalig Giessenlanden 2019 organiseren zij de Wereldalzheimerdag 2019 op 21 september in woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar.

Het thema van Wereldalzheimerdag is dit jaar Samen bewegen, vandaar dat met verschillende partners op dit gebied wordt samengewerkt. De opening wordt verricht om 10.15 uur door wethouder Lizanne Lanser. Het programma rond Samen bewegen wordt verzorgd door GiGa Molenlanden. Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met een lunch, ook in De Zes Molens.

Opgave is tot 1 september mogelijk via Wereldalzheimerdag2019@gmail.com of 0184-652414 (Coby Kwakernaak). Er kunnen maximaal zestig mensen aan deelnemen. Kosten: 5 euro, inclusief lunch. Wekom zijn senioren uit voormalig Giessenlanden en eventueel daar buiten. Meer informatie: Arie Slob, 0183-581331, mrarieslob@hetnet.nl.