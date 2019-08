22 nieuwe Scania's voor Wemmers Tanktransport

BLESKENSGRAAF • Met de aanschaf van 22 nieuwe Scania's R410 met hoog dak breidde Wemmers Tanktransport uit Bleskensgraaf onlangs het wagenpark verder uit.

Wemmers is met 280 trucks, waarvan straks ruim 50 Scania's, een grote dienstverlener in de voedingsindustrie. "Dat stelt een even simpele als bijzonder hoge eis aan ons wagenpark," vertelt directeur Paul van den Nieuwenhuizen. "Bij ons mag een truck niet uitvallen. Nooit. Dat komt omdat wij als dienstverlener met onze transporten heel veel just in time rijden en bij veel van onze klanten een integraal deel van het productieproces zijn. Als wij te laat of erger nog helemaal niet komen, staat er binnen twee uur een lijn stil. Dat stelt dus hoge eisen aan ons wagenpark, onze chauffeurs én de organisatie achter een merk."

Wemmers let op de financiën maar wil wel presentabel bij de klant voorrijden. "Onze huiskleuren zijn het bekende blauw en geel. Maar uit efficiëntie overwegingen hebben wij een tijdje alleen in het blauw gereden. Dat had te maken met de teruggave aan het einde van het leasecontract: een blauw/geel gespoten auto is daar lastiger. Maar ik vind dat wij blauw en geel zijn: dat stáát ergens voor."

Hoge temperaturen

De nieuwe Scania's zijn, naast de standaard uitrusting, ook nog voorzien van een luxe stoel, een koelkast, een retarder én standkoeling. "Dat laatste heeft alles te maken met de hitte van afgelopen zomer. Onze mensen rijden door heel Europa en zijn ook de hele week weg. De hoge temperaturen van verleden jaar maakte het nauwelijks nog verantwoord de chauffeur in de cabine te laten slapen. Als werkgever kun je dat eigenlijk niet meer van je mensen vragen, nog los van het feit dat ook alles met veiligheid te maken heeft: een fitte chauffeur is een geconcentreerde chauffeur. Omdat wij vrezen dat dit soort grillige extreme temperaturen in de komende jaren vaker gaan voorkomen, hebben we besloten dat alle nieuwe voertuigen vanaf nu standkoeling krijgen."