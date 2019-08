Architektenburo Bikker krijgt opdracht voor plan verbouwing Stadhuis in Nieuwpoort

NIEUWPOORT/GROOT-AMMERS • Architektenburo Bikker uit Groot-Ammers heeft de opdracht gekregen om plan te ontwerpen voor de verbouwing van het monumentale Stadhuis in Nieuwpoort.

Het Stadhuis fungeert nu als museum en vergaderlocatie voor de Historische Kring Nieuwpoort. De gemeente Molenlanden is eigenaar van het gebouw en wil met de Historische Kring Nieuwpoort in het gebouw een eigentijdse expositie geven over de Oude Hollandse Waterlinie.

Ook dient het gebouw veiliger, duurzamer, flexibeler en comfortabeler te worden in het gebruik. Zo wordt onder meer het asbest verwijderd, komt er een lift en wordt het gebouw brandveilig en toegankelijk voor mindervaliden gemaakt.

Zorgvuldig

Door de bescherming als rijksmonument dient dit alles zeer zorgvuldig te gebeuren. Voorafgaand aan de planvorming is er daarom een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gedaan naar het volledige gebouw. 'Ook wordt een historisch kleurenonderzoek uitgevoerd om de kleurlagen te achterhalen die het interieur van het gebouw heeft gehad', stelt Architektenburo Bikker.

Eén van de grootste uitdagingen van de verbouwing is het verduurzamen en gasloos maken van het rijksmonument. 'De isolatie wordt toegevoegd op plaatsen in het gebouw waar dit verantwoord is. Ook worden speciaal afgestemde technieken gebruikt om te verwarmen én te koelen. Momenteel worden de plannen voor de verduurzaming op detailniveau afgestemd met de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook zullen de plannen in het najaar toegelicht worden aan de inwoners van Nieuwpoort.'