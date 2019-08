Noodwinkel kledingwinkel Bas van Zessen in opbouw

BRANDWIJK • In Brandwijk is vrijdagochtend gestart met de bouw van de noodwinkel van kledingwinkel Bas van Zessen.

De wijd en zijd bekende winkel brandde een week geleden tot de grond toe af. De noodwinkel komt in een grote tent met geïsoleerde wanden en dak. Het winkeloppervlakte is gelijk aan dat van de oude winkel. De tent komt te staan aan de oostkant van het parkeerterrein, aan de Brandwijksedijk. Bas van Zessen: "Wanneer we open gaan, is nog niet duidelijk. Wel zullen we hoogstwaarschijnlijk zeker anderhalf, twee jaar gebruik gaan maken van de noodwinkel."