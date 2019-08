Jacob den Toom benoemd tot erelid van GO KIDSS!

GIESSEN-OUDEKERK • Jacob den Toom is onlangs benoemd tot erelid van GO KIDSS! als waardering voor zijn deelname aan het 24 uur paalzitten op de Giessen in Giessen-Oudekerk.

Hiermee heeft hij een bedrag van 1000 euro opgehaald voor de vereniging. 'En daar kunnen heel veel leuke activiteiten voor georganiseerd worden voor de kinderen van Giessen-Oudekerk en nabije omgeving', stelt GO KIDSS.