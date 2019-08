Geldinjectie van 120 miljoen voor verlieslijdend IHC

KINDERDIJK • Scheepsbouwer IHC uit Kinderdijk heeft afgelopen maand een extra geldinjectie van 120 miljoen euro gekregen van de banken en zijn aandeelhouders. Dat meldt Het Financieele Dagblad donderdag 1 augustus 2019.

"Door opgelopen verliezen dreigde het concern uit Kinderdijk niet meer te voldoen aan afspraken met de banken en aan ratio's voor zijn kaspositie. De komende twee jaar wil het concern uit Kinderdijk zijn kapitaal versterken door een nieuwe investeerder of industriepartner aan zich te binden," aldus het FD.

'Dramatisch jaar'

Uit de woensdag gepubliceerde resultaten blijkt dat het nettoverlies in 2018 is opgelopen naar tachtig miljoen euro, tegen 21,8 miljoen in 2017 en 20,8 miljoen in 2016. 'Een dramatisch jaar', aldus ceo Dave Vander Heyde in een toelichting aan de krant.

Kostenoverschrijding

De verslechtering is onder meer te wijten aan flinke kostenoverschrijdingen bij enkele grote projecten, waaronder de bouw van het LNG-schip voor baggeraar Deme. Ceo Vander Heyde meldt dat er met de klanten inmiddels een akkoord is gesloten over versoepeling van contractvoorwaarden en verdeling van extra kosten.

Het volledige artikel van Het Financieele Dagblad is hier te lezen: https://bit.ly/2Yw8NMx