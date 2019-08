Avonturenboerderij Molenwaard op zoek naar foto's van het Ooievaarsdorp

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard is op zoek naar historische foto's van het Ooievaarsdorp in Groot-Ammers.

Het is binnenkort vijftig jaar geleden dat het Ooievaarsdorp van start ging. De doelstelling, het terugbrengen van de ooievaar als 'dagelijkse verschijning' in de polder, lukt. Het Ooievaarsdorp werd vervolgens het Streekcentrum en gaat in samenwerking met Van Hoorne Entertainment inmiddels als Avonturenboerderij Molenwaard door het leven.

Het populaire themapark wil de verjaardag van het Ooievaarsdorp niet ongemerkt voorbij laten gaan. 'Op donderdag 22 augustus onthullen we een superleuke tentoonstelling op het park, maar voor dit fotobord hebben we wel hulp nodig. We zijn namelijk op zoek naar digitale foto's van het Ooievaarsdorp, van vroeger tot de start van de Avonturenboerderij.' De foto's kunnen tot vrijdag 16 augustus gestuurd worden naar Info@Avonturenboerderij.nl.