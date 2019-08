Lichte daling aantal inwoners Molenlanden en Papendrecht; Vijfheerenlanden groeit

REGIO • Het aantal inwoners van de gemeenten Molenlanden en Papendrecht is in de eerste helft van 2019 licht afgenomen. De overige gemeenten in de regio noteerden juist een stijging, met Vijfheerenlanden als 'koploper'.

Het aantal inwoners van de nieuwe gemeente, bestaande uit Zederik, Leerdam en Vianen, steeg met 537. Dat betekende een toename van bijna 1 procent. De gemeente Molenlanden (per 1 januari ontstaan uit de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard) telde halverwege het jaar dertien inwoners minder dan op 1 januari. Een daling van 0,03 procent. In Papendrecht ging het aantal inwoners met 125 naar beneden (-0,39 procent).

De andere gemeenten in de regio lieten alle een stijging van het inwonersaantal zien: Alblasserdam +74, Gorinchem +117, Sliedrecht +154 en Hardinxveld-Giessendam +128.

CBS

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 'De bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder', meldt het CBS verder. 'Bijna 46 duizend inwoners kwamen erbij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland, maar ook het aantal sterfgevallen was kleiner dan in de eerste helft van 2018.'