Provincie Zuid-Holland: ‘Verwijder protestvlaggen en spandoeken’

REGO • De provincie Zuid-Holland vraagt iedereen die protestvlaggen of spandoeken heeft bevestigd op een plek die niet van hem of haar is, om deze vóór 5 augustus te verwijderen. Dit in het belang van de verkeersveiligheid.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Het recht op protest is een groot goed in Nederland, maar stopt als je de veiligheid van anderen in het gevaar brengt. Dit is nu het geval en daarom trek ik een duidelijke grens. We geven iedereen tot 5 augustus de mogelijkheid om zelf de vlaggen en spandoeken te verwijderen. De vlaggen en spandoeken die na deze datum nog hangen worden verwijderd.”

Veiligheid

In een persbericht stelt de provincie dat het recht om te demonstreren ‘een groot goed’ is, maar wel grenzen heeft. ‘Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht.’

Verkeersborden

Diverse vlaggen en spandoeken zijn geplaatst op of vastgemaakt aan eigendommen van de provincie, zoals provinciale wegen, bruggen en kruispunten. Al eerder verwijderde de provincie deze uitingen als ze bijvoorbeeld het zicht van camera’s blokkeerden of het zicht op verkeersborden of -lichten belemmerden. Nu gaat de provincie echter een stap verder.

Vlag op auto

Als een reden voor de oproep meldt de provincie: ‘Onlangs is de eerste afgescheurde vlag op een rijdende auto terecht gekomen. Hier moeten we als wegbeheerder en als verantwoordelijke voor de veiligheid op de weg een duidelijke grens trekken. Hoe langer de vlaggen en spandoeken blijven hangen, hoe groter de kans dat deze op enig moment losraken en daarmee een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid.’

Kosten

De kosten die gemoeid zijn met het veilig verwijderen van alle vlaggen lopen op tot tienduizenden euro’s.