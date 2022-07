Waterpomp ingezet tegen blauwalg Oostgracht Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In overleg met Waterschap Rivierenland is de gemeente Molenlanden gestart met het pompen van zuurstofrijk water uit de Lek in de Oostgracht in Nieuwpoort. Het zuurstofrijke water zorgt voor doorstroming om de blauwalg te onderdrukken.

De pomp heeft een capaciteit van 250.000 liter water per uur.

Eerder is in de Oostgracht blauwalg geconstateerd. Er zijn waarschuwingsborden neergezet. Ook is er een beluchter geplaatst die zorgt dat het zuurstofpeil voor vissen op peil blijft.

Gevaarlijk

De Oostgracht is geen zwem- en vaarwater, maar er mag wel worden gevist. ‘Dit wordt nu ten sterkste afgeraden, omdat elk contact met het water vermeden moet worden’, meldt het gemeentebestuur. ‘Zeker voor kinderen, maar ook voor honden is blauwalg gevaarlijk.’

Meer informatie op de website van Waterschap Rivierenland: bit.ly/2KEeQcI.