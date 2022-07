Caroline van der Plas op werkbezoek in Vrijstaat Boerenlanden

TUIL/REGIO • Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) was maandagmiddag tijdens haar werkbezoek aan West Betuwe onder de indruk van de vele steunbetuigingen voor de boeren.

Ze kwam naar Tuil op uitnodiging van de plaatselijke partij Lokaal Lokaal Belang.

Op de foto gaat Van der Plas in gesprek met de lokale fractievoorzitter Petra van Kuilenburg.

Van der Plas bezocht bloementeler Kees de Jongh in Tuil. Of eigenlijk in de Vrijstaat Boerenlanden, zoals de agrariërs de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden en Molenlanden sinds kort noemen. ,,Ik vind die Boerenlanden-actie ludiek, ik hou van dit soort recalcitrante acties”, zei Kamerlid Caroline van der Plas, die onder de boeren op veel sympathie kan rekenen.