Waterschap Rivierenland pompt vanwege droogte water vanuit de Lek de Alblasserwaard in

KINDERDIJK • Door de aanhoudende droogte pompt Waterschap Rivierenland water vanuit de Lek de Alblasserwaard in.

Dat laat het waterschap via Twitter weten: ‘De droogte houdt aan. We pompen volop water naar de Linge en andere wateren. Bij vloed op de Lek zetten we bij Kinderdijk de sluis open naar de Alblasserwaard.’