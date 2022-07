Meerkerker Johan Vonk grote winnaar bij bokkenkeuring in Lexmond

LEXMOND • Op het ijsbaanterrein in Lexmond is afgelopen zaterdag de bokkenkeuring gehouden. In totaal waren er 83 bokken waren aangemeld. Algemeen kampioen werd Sweelhoeve Nadal van Johan Vonk uit Meerkerk.

De 3-jarige Toggenburger-bok Sweelhoeve Nadal werd net als in 2021 uitgekozen door de vier keurmeesters/inspecteurs met weer het hoogst haalbare aantal punten: 48.

Dominant

Johan Vonk domineerde ook bij de Toggenburger bokken door met zijn boklammeren Ignis Fanaat en Ignis Farfan respectievelijk kampioen en reserve kampioen te worden. Daarnaast bezette Vonk ook de hoogste plaatsen bij de volwassen bokken met de eerder genoemde Zweelhoeve Nadal en Sarie’s Pepijn JH, die ook kampioen en reserve kampioen werden.

Algemeen kampioen bij de boklammeren werd Knoalster Porthos van Engel Kupers uit Nieuwe Pekela.

De familie de Braber uit Leerdam werd nog reserve kampioen met hun Boerbok Niko 2 B20. De inzenders van deze keuring waren afkomstig vanuit geheel Nederland en naar Lexmond gekomen om deel te nemen aan de bokkenkeuring.



Geslaagde keuring

De publieke belangstelling, de sfeer, het mooie weer én de kwaliteit van de bokken zorgde ervoor dat de organisatie, de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, tevreden terug kon kijken op een mooie en geslaagde keuring.