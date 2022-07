Protestbord boeren op rotonde N214 bij Oud-Alblas beklad met nieuwe tekst

OUD-ALBLAS • Het deze week geplaatste protestbord op de rotonde in de N214 bij Oud-Alblas is aan het einde van de de week voorzien van een nieuwe tekst.

In plaats van ‘De door list en bedrog in Den Haag bedachte “stikstofcrisis” wil onze boerentrots kapot maken. Dat zal ze niet lukken!’ staat er nu onder ‘Alblasserwaard in verzet’: ‘Ook hier sterven soorten uit. Stop intensieve landbouw’