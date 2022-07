Weer nominatie Avonturenboerderij Molenwaard voor ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers is genomineerd voor ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’ 2023. Het park van Van Hoorne Entertainment mocht de award al vier keer in ontvangst nemen.

Tijdens de verkiezing mag het publiek stemmen op welk uitje zij het meest waarderen. Door te kijken naar onder andere sfeer, klantvriendelijkheid en prijskwaliteitverhouding wordt bepaald wie de award wint.

Sinds de opening in 2018 heeft het themapark al vele successen gekend. Zo wonnen zij in 2019, 2020, 2021 en 2022 ook de ANWB-award en mochten zij zich vier jaar op rij het ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’ noemen.

Dit jaar neemt de Avonturenboerderij het op tegen 51 andere uitjes die genomineerd zijn in de categorie ‘Zuid-Holland’. Daarmee is het de op één na grootste provinciale categorie. Stemmen kan tot en met 30 oktober via www.anwbleuksteuitje.nl/avonturenboerderij-molenwaard.