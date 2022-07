Bouw werklocatie gemeente Molenlanden in Bleskensgraaf kan officieel van start

MOLENLANDEN • De bouw van de nieuwe werklocatie voor de gemeente in Bleskensgraaf gaat officieel van start. Donderdag zetten directeur Richard van Dongen (Van Dijnsen Installatiewerken B.V.), Jan Kuijpers (Kuijpers Bouw Heteren B.V.) en wethouder Bram Visser (gemeente Molenlanden) hun handtekening onder de aanneemovereenkomst.

\Planning is om de werklocatie begin 2024 in gebruik te nemen. Het nieuwe gebouw wordt gebruikt als werklocatie van de gemeente. Op deze locatie komen werk- en overlegplekken (binnendienst) en ruimte voor de buitendienst.

‘Bleskensgraaf is een centrale plek in de gemeente, wat een belangrijke reden is voor de locatiekeuze’, stelt het gemeentebestuur. ‘Ook is de locatie van het nieuwe gebouw gekozen omdat het dichtbij De Spil is. De Spil wordt straks het nieuwe thuis van een deel van het Sociale Team (momenteel gevestigd in Groot-Ammers), het Servicepunt en de gemeenteraad van Molenlanden.

Afronden

“Ik ben verheugd dat we in goede samenwerking met de twee partijen de aanbesteding hebben kunnen afronden”, aldus wethouder Bram Visser. De aanbesteding was verdeeld in twee delen. Het bouwkundige deel is gewonnen door Kuijpers bouw Heteren. Het installatietechnische deel door Van Dijnsen. De werkzaamheden op locatie gaan in het vierde kwartaal van dit jaar van start.