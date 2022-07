Waterschap Rivierenland: regen was zeer welkom, maar voldoende water is nog niet vanzelfsprekend

REGIO • De extreme temperaturen van deze week zorgden niet voor knelpunten. Wel was de regen van donderdag zeer welkom. Dat stelt Waterschap Rivierenland.

Na vandaag zal de droogte wel aanhouden, constateert het waterschap daarnaast. ‘De vraag naar water blijft groot in de natuur en de landbouw. Bij de droogte en de laagstaande rivieren is voldoende water niet vanzelfsprekend. We vragen agrarisch ondernemers om bewust en met mate te beregenen.’

Op veel plekken brengt Waterschap Rivierenland het water hoger dan het gebruikelijke zomerpeil. ‘Het is soms moeilijk om sloten en vaarten op peil te houden. Vooral op hoger gelegen oeverwallen kunnen sloten droogvallen. Het is groeizaam weer, planten kunnen de doorstroming in sloten en vaarten belemmeren. Daarom maaien we volop, vooral op knelpunten.’

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Om water te sparen, schutten de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem minder. Bij het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam mondt de Linge via het Kanaal van Steenenhoek uit in de Merwede. Hier staat een speciaal inlaatschot waarmee water teruggepompt kan worden op de Linge.

Via de Elshoutsluis bij Kinderdijk laat het waterschap bij vloed water in vanaf de Lek. ‘Het zoutgehalte van het rivierwater zit nog ver onder drempelwaarden.’

Boezemkades

Inspectie van boezemkades in het veenweidegebied is niet aan de orde. ‘Onze kades zijn van klei, dat veel kan hebben. Veenkades zijn kwetsbaarder bij droogte. De inspecties in de droge zomer van 2018 leerden ons welke locaties gevoelig zijn voor droogte en die locaties zien er goed uit.’

Betuwe

Om ook bij lage rivierwaterstanden water in de Linge te pompen, is drijvend gemaal De Pannerling bij Doornenburg verlengd. Met een aanvullende pomp is daar nu voldoende capaciteit. De Linge is de kraan van de Betuwe en Vijfheerenlanden.

Met name op oeverwallen in de Over-Betuwe en de oostelijke Tielerwaard kunnen sloten droogvallen. ‘Voorbij Geldermalsen is de Linge niet gestuwd; in deze Beneden-Linge houden we het peil 10cm hoger dan gebruikelijk.’