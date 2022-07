Creatieve en innovatieve ideeën gezocht voor Duurzaamheidsprijs Molenlanden 2022

MOLENLANDEN • Na het succes van vorig jaar houden de gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam ook dit jaar de Duurzaamheidsprijs Molenlanden.

Iedereen met een creatief of innovatief voorbeeld of idee om Molenlanden nog duurzamer te maken kan deze tot 26 september indienen. De deelnemers maken daarmee kans op een geldbedrag van 1.000 euro in één van de drie categorieën: jeugd tot 21 jaar, burgerinitiatieven en non-profit en ondernemers.

Wethouder Jan Lock: “De gemeente Molenlanden wil met de Duurzaamheidsprijs en met de Week van de Duurzaamheid stimuleren dat we inspirerende voorbeelden en ideeën, die Molenlanden nog duurzamer maken, delen en elkaar inspireren om ook in actie te komen.”

Kinderen en jongeren

Hij vervolgt: “Dit jaar hopen we dat ook kinderen en jongeren hun acties en voorbeelden gaan indienen voor de prijs. Die zijn er namelijk wel, maar vorig jaar waren er helaas onvoldoende aanmeldingen, waardoor deze categorie kwam te vervallen. We hopen ook dat de winnaars van vorig jaar een inspiratie zijn geweest voor anderen om ook in actie te komen. Ik roep daarom graag iedereen van harte op om mee te doen.”