4 Top tips voor een duurzame verhuizing

REGIO • Verhuizen kan een moeizaam proces zijn, maar dat betekent niet dat het moeilijk voor de planeet hoeft te zijn!

Hoewel op zoek gaan naar een nieuwe woning en verhuizen vaak veel afval met zich meebrengt, zoals afgedankte spullen en chemische schoonmaakmiddelen, zijn er gelukkig diverse manieren om een duurzame verhuizing te plannen. Om je hierbij te helpen, volgen in deze blog 4 eenvoudige en creatieve tips om een duurzamere levensstijl te volgen, zelfs als je gaat verhuizen!

1. Investeer in milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen of maak ze zelf

Of je ze nu koopt of zelf maakt, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen kunnen even doeltreffend zijn bij het aanpakken van een hele reeks schoonmaaktaken als traditionele schoonmaakmiddelen. Bovendien presteren groene schoonmaakmiddelen beter in veiligheidstests op het gebied van gezondheid. Als je zeker wilt zijn van een duurzame verhuizing, doe dan een beetje onderzoek naar de beste groene schoonmaakmerken of ga zelf aan de slag met slimme huismiddeltjes zoals oude citroenen, water en baking soda.

2. Gebruik herbruikbare verpakkingsdozen

In plaats van kartonnen dozen aan te schaffen, kun je meer waar voor je geld krijgen door grotere plastic dozen te kopen. Deze enorme megadozen zijn niet alleen duurzaam in gebruik, maar zullen ook uiterst handig zijn voor het verpakken van grote voorwerpen. Je kunt zelfs duurzame verhuisdozen huren, vooral als je van plan bent ze te gebruiken voor grotere voorwerpen zoals meubels.

3. Zorg ervoor dat bouwafval milieuvriendelijk wordt verwerkt

Een verhuizing kan veel bouwpuin met zich mee brengen en vaak wordt dit allemaal op dezelfde hoop gegooid. Probeer dit te voorkomen, zodat alle resterende bouwmaterialen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt. Dit kun je doen door een speciale afvalcontainer in te huren bij LogicWaste. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw bouwpuin probleemloos en milieuvriendelijk wordt verwerkt!

4. Overweeg spullen te verkopen die je niet meer nodig hebt

Het is zo gemakkelijk om oude spullen die je niet meer nodig hebt bij het afval te leggen, maar als je de duurzaamheid van jouw verhuizing wilt maximaliseren, kun je ook een garageverkoop houden alvorens de verhuizing.

In plaats van huishoudelijke artikelen die je niet meer nodig hebt weg te gooien, is het immers veel handiger om de spullen die je niet meer wilt hebben te verkopen of weg te geven. Op die manier verdien je niet alleen een deel van het verlies terug wat betreft het geld dat je in jouw verhuizing hebt gestoken, maar kun je er ook voor zorgen dat jouw oude spullen nuttig zullen zijn voor anderen die daar baat bij hebben.