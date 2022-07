Eerste waarneming gouden sprinkhaan in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Medewerkers van Ecoresult zagen deze week een gouden sprinkhaan in de Alblasserwaard.

Dat is daarmee de eerste gedocumenteerde waarneming van deze diersoort in de streek. Ecoresult, een ecologisch bureau voor overheden, bedrijven en particulieren, documenteert voor Waterschap Rivierenland dit jaar de kwaliteit van de kades in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De gouden sprinkhaan leeft in dichtbegroeide vochtige struikachtige vegetatie, liefst met veel grassen. Droge schrale gebieden worden gemeden. Vooral bosranden, moerassen, veengebieden en wegbermen zijn een goede habitat. In Nederland en België is de soort niet overal algemeen, maar ook niet bedreigd.