Eerste Nederlandse boeren in de Alblasserwaard verkopen CO2-credits

ALBLASSERWAARD • Voor het eerst mogen twee Nederlandse boeren uit de Alblasserwaard de CO2-uitstoot die zij hebben voorkomen door pompgestuurde waterinfiltratie verkopen.

Ad van Rees uit Brandwijk en Nico van der Ham uit Groot-Ammers maken gebruik van pompgestuurde waterinfiltratie waarmee ze het grondwaterpeil op hun eigen grond vastzetten en zo de CO2-uitstoot flink verminderen. Ze verkopen de niet uitgestoten CO2 in de vorm van carbon credits aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren.

Met de opbrengst van de credits financieren de boeren een deel van hun investering in de verduurzaming van hun bodembeheer. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met de boeren de projectplannen hiervoor ingediend bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

CO2-uitstoot door bodemdaling

De boeren werken binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling samen aan oplossingen voor minder bodemdaling en zoeken daarbij naar nieuwe verdienmodellen voor de landbouw van de toekomst. Hard nodig, want bodemdaling in de veenweidegebieden veroorzaakt ongeveer 2,8 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.

Met een pompsysteem houden de boeren het grondwater op het afgesproken waterpeil. Zo voorkomen ze dat het grondwater onder het afgesproken waterpeil komt en het veen teveel indroogt, waardoor de bodem daalt en er CO2 vrijkomt. Zeker in droge periodes is dit belangrijk.

Valuta voor Veen

De methode om vermeden CO2-uitstoot te verkopen als carbon credits is vastgelegd binnen Valuta voor Veen en is ontwikkeld door Natuur en Milieufederaties. Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: “De toepassing van pompgestuurde waterinfiltratie bij Ad en Nico is de eerste testcase. We zien veel potentieel voor Valuta voor Veen, maar er moet nog wel wat gebeuren om beter aan te sluiten bij de praktijk om tot een goed verdienmodel te komen. Onder andere door een meer eenvoudige wijze van monitoring”.

Ook Barbara Baarsma, CEO Rabobank Carbon Bank, ziet mogelijkheden: “Als partner in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zijn we actief betrokken bij het project dat deze credits oplevert. Verder onderzoek en opschaling is nodig, maar de aanpak is veelbelovend. Rabobank koopt de eerste credits om Ad en Nico en later andere boeren te helpen verder te verduurzamen.”

RIVM: rendabele methodiek

Recent onderzoek van het RIVM en eerder onderzoek van de NMZH zelf wijst uit dat pompgestuurde waterinfiltratie voor een groot deel van het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een rendabele aanpak is.

Volgens het RIVM kan dankzij deze techniek op 4.000 van de in totaal 15.000 hectare land de CO2-uitstoot met 50 tot 75 procent dalen. Ook de goedkeuring van de Stichting Nationale Koolstofmarkt -die nu voor het eerst boeren toestemming geeft CO2-credits op basis van pompgestuurde waterinfiltratie te verkopen- werkt daarin mee.