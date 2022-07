Nieuwe parkeervakken voor brommers en scooters bij station Gorinchem

GORINCHEM • Bij het MerwedeLingelijn-station Gorinchem zijn nieuwe parkeervakken gerealiseerd voor brommers en scooters.

Na de uitgebreide vernieuwing van het station in Gorinchem vormden de lukraak geparkeerde brommers en scooters nog een op te lossen aandachtspunt. Sinds afgelopen week zijn er nieuwe parkeervakken.

De tijdelijke bromfietsenstalling voor de stationshal is daarmee vervallen. ‘Het is belangrijk dat brommers en scooters niet in de weg staan en de toegang tot het stationsgebouw beperken’, stelt vervoersbedrijf Qbuzz. ‘Op de plaatsen waar de parkeervakken zijn verwijderd, worden tegels gelegd met de melding dat het daar verboden is om (brom)fietsen te parkeren.’

Er zijn bij station Gorinchem nieuwe vakken voor de bromfietsen gecreëerd. Ook daar worden tegels gelegd die duidelijk maken dat brommers/scooters in die vakken mogen staan. Voor fietsen zijn er de reguliere fietsenstallingen; deze mogen dus niet meer voor de stationshal worden geplaatst.