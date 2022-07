Marcel van Bijnen uit Bleskensgraaf hoogste ambtenaar provincie Zuid-Holland

BLESKENSGRAAF • Marcel van Bijnen uit Bleskensgraaf gaat in september aan de slag als provinciesecretaris van Zuid-Holland. Hij wordt daarmee het hoofd van de ambtelijke organisatie van deze provincie.

Van Bijnen werd in 2017 provinciesecretaris van Noord-Brabant. Voordien was hij onder meer algemeen directeur/gemeentesecretaris van Barendrecht en algemeen secretaris/directeur van het Drechtstedenbestuur.

Marcel van Bijnen: “Het is een besluit dat ik niet eenvoudig vond. Het werken in Brabant is uitdagend en ik mag samenwerken met een bevlogen team mensen. De kans om in Zuid-Holland aan de slag te gaan kon ik niet laten lopen.”

Industrieel fundament

Hij vervolgt: “Het is een provincie met twee grote steden, samen een metropoolregio, een stevig industrieel fundament met natuurlijk de haven van Rotterdam. Daarnaast is er een sterke agrarische sector. Een spannend speelveld en een provinciale organisatie die volop in ontwikkeling is. Het is, ten slotte, ook de provincie waar ik woon.”

In Zuid-Holland wachten hem meerdere opgaven. “De bouw van een grote hoeveelheid woningen en economische groei zullen daarbij hand in hand moeten gaan met verduurzaming van de provincie, de ontwikkeling van de steden, natuur en het landelijk gebied. De opgaven zijn groot, de snelheid is immens maar ik ben ervan overtuigd dat mijn nieuwe collega’s dit samen met het bestuur, de Staten en onze Zuid-Hollandse partners gaan fixen.”