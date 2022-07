Bokkenkeuring geitenfokverenigingen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in Lexmond

LEXMOND • De Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden houdt zaterdag 23 juli de jaarlijkse bokkenkeuring in Lexmond. Bezoekers zijn welkom op de ijsbaan bij sportpark Het Bosch, Rijksweg 8. De aanvang is 9.30 uur.

Voor deze bokkenkeuring zijn 83 bokken afkomstig vanuit heel Nederland aangemeld. Zij behoren bij de door de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij erkende rassen (Wit, Toggenburger, Bont, Nubisch, Boergeit). Daarnaast zijn er enkele Alpine bokken aangemeld.

De aangemelde dieren zijn Q-koorts gevaccineerd en CAE- en CL-certificaatwaardig. De keuring start met de rubrieken dieren die per ras en per leeftijdscategorie beoordeeld, geplaatst en besproken worden door twee keurmeesters. Daarna worden uit de eerste en tweede geplaatste dieren per ras een kampioen en een reserve kampioen gekozen.

Uit de kampioenen per ras worden de algemeen kampioenen boklammeren en volwassen bokken aangewezen. Deze dag zijn er stamboekinspecteurs aanwezig om de bokken voorlopig of definitief in het stamboek op te nemen. De toegang is vrij.