Molenlanden krijgt opgave om binnen zes weken 22 statushouders een woning toe te wijzen

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft opdracht gekregen om 22 statushouders versneld, binnen zes weken, te huisvesten in de gemeente. Dit kan volgens wethouder Arco Bikker meegenomen worden in de taakstelling die er al lag: het onderbrengen van 34 statushouders in de tweede helft van 2022.

Wethouder Bikker meldt dit aan de gemeenteraad. ‘Deze week is er een overleg geweest met de woningbouwverenigingen wat we nog meer kunnen doen voor het versneld huisvesten van statushouders. Afgesproken is dat we (blijven) doen wat we kunnen doen.’

In de eerste helft van het jaar is de doelstelling van het huisvesten van 34 statushouders al gehaald. Voor de tweede helft zijn al negen statushouders gehuisvest. ‘Voor nog negen anderen is een koppeling gemaakt voor huisvesting. Zij moeten nog uitgenodigd worden voor bezichtiging en ondertekening van het huurcontract.’

Vertrouwen

De wethouder vervolgt: ‘De 22 versneld te huisvesten statushouders tellen gewoon mee in de taakstelling voor de tweede helft van 2022. Met de kennis van vandaag hebben wij het vertrouwen dat we ook voor de tweede helft aan de opgelegde taakstelling kunnen voldoen.’

De opdracht voor Molenlanden maakt onderdeel uit van de afspraak gemaakt in het Veiligheidsberaad van 24 juni om 7500 statushouders versneld, in zes weken, een onderkomen te bieden. Doel is de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verminderen. ‘Bovendien kan deze groep vergunninghouders dan sneller een start maken in de Nederlandse samenleving.