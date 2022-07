Tientallen bezoekers bij een middagje terug in de tijd van Huis van de Waard Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas was er dinsdag bij het Huis van de Waard een diapresentatie over de viering van Koninginnedag in 1983.

Ruim veertig bezoekers kwamen langs om de sfeer van toen te proeven. Tijdens een presentatie was er aandacht voor onder meer de aubade, de spelletjes voor de schooljeugd, de strijd om wie zich dat jaar sportvrouw en -man van Oud-Alblas mocht noemen en de feestavond met een ouderwetse stoelendans. Een feest van herkenning voor de meeste aanwezigen.

Oranjevereniging Marijke had geregeld dat er voor iedereen in de pauze een oranje tompouce was van bakkerij Voordijk. Na afloop werd er nog nagepraat en werden er, zoals elke woensdagmiddag, spelletjes gedaan.

Spel

Degenen die het leuk vinden om er even uit te zijn en anderen te ontmoeten zijn elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur welkom bij het Huis van de Waard in De Beemd. Koffie en thee staan klaar en er is gelegenheid om een spel te doen. Op 10 en 17 augustus is het Huis van de Waard wegens vakantie gesloten.