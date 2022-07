Eerste paal nieuwe bedrijfshal Wijngaarden VeiligGoed

SLIEDRECHT • Op donderdag is officieel de eerste paal geslagen voor de nieuwe bedrijfshal van Wijngaarden VeiligGoed. Patrick Verheij en zijn twee zonen Bram en Marijn bedienden de knoppen van de hei-installatie.



VeiligGoed is sinds 2000 gevestigd aan het Trapezium in Sliedrecht. De afgelopen tijd zijn er een aantal grote nieuwe klanten bij gekomen waardoor extra ruimte gewenst is. Na onderzoek is er besloten om uit te breiden op de huidige locatie.

Daarnaast zal er direct een verduurzamingslag gemaakt worden. Naast een warmtepomp, die sinds 2000 al in gebruik is, zullen er ook zonnepanelen op het dak van de nieuwe hal komen. Het is het streven om de nieuwe hal in december gereed te hebben.



Bekende naam

Wijngaarden VeiligGoed heeft inmiddels veertig medewerkers en is als familiebedrijf al ruim vijftig jaar een bekende naam voor baggerbedrijven. ‘In de Alblasserwaard, waar veel bekende baggeraars vandaan komen, hebben wij een onmisbare functie gekregen’, meldt de onderneming in een persbericht. ‘De klanten zijn gebleven en gegroeid, maar de focus is verbreed: VeiligGoed is nu actief in diverse branches over de hele wereld, want veilige en comfortabele bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn overal hard nodig.’