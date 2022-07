Plastic Guerrilla geeft vervolg aan docu IFFG in Gorinchem

GORINCHEM • De Plastic Guerilla (DPG) houdt zaterdag 23 juli een zwerfvuilopruimactie in de Gildenwijk in Gorinchem. De start is om 10.00 uur bij het Natuurcentrum in het Gijs van Andelpark. De actie duurt tot 12.00 uur.

De vrijdagavond ervoor is DPG-frontman Bram van der Wal uit Meerkerk te gast bij het Internationaal Filmfestival Gorinchem (IFFG). In de ‘buitenbios’ wordt de documentaire ‘Bigger than us’ vertoond, een film over het leven van de jonge Nederlands-Indonesische Melati, die al vanaf zeer jonge leeftijd betrokken is bij de strijd tegen plastic afval.

De DPG wil de volgende dag op zaterdagmorgen een praktisch vervolg geven aan de bestrijding van zwerfafval in de wijk. Een paar handschoenen is het enige dat de deelnemers behoeven mee te nemen, voor de rest zorgt de Guerrilla.

Over DPG

De kernopvatting van de Guerrilla, een burgerinitiatief, is strijdbaar zijn tegen zwerfvuil en actie maken! Onze en de toekomstige leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen wordt op een verschrikkelijke manier vervuild door allerlei afval.

Deze vervuiling van onze eigen woonbuurten wil de DPG aanpakken, hoe klein en hoe weinig een lokale actie op wereldschaal ook is. Het gaat ook om bewustwording en mensen mobiliseren om te helpen en mee te doen. De milieugroep houdt meerdere ‘afvalraids’ het hele jaar door in vervuilde gebieden in onze regio. Het actiegebied van de DPG is de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Voorlichting

Een nieuwe inzet is de voorlichting op scholen en de participatie in schoolprojecten waarbij het om een schone leefomgeving gaat. De voorlichting aan en de activering van jongeren (‘lees: de rekrutering van milieustrijders’) is een onderdeel van het strijdplan.