Jeu de boules in Franse sferen bij Open Vensters

AMEIDE • Bewoners van woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide en anderen deden donderdag mee met een jeu de boulescompetitie.

Met muziek, vlaggen, ballonnen en de karakteristieke baretten werd het spelen op de baan bij Open Vensters helemaal in sfeer aangekleed. Ook was er een hapje en een drankje. De afgelopen weken is er wekelijks geoefend op de baan die door de gemeente weer schoongemaakt is. Ook zijn er bankjes geplaatst zodat ook de toeschouwers alles goed konden zien.