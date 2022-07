CDA en CU krijgen geen steun voor verwerven grond door Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden bezit nog bijna 36 hectare grond. Wat het CDA en de CU betreft koopt de gemeente extra grond om (sociale) woningbouw te realiseren, maar andere partijen zijn het daar (nog) niet mee eens.

Een motie van CDA en CU, waarin het college gevraagd werd vaker zelf grond te verwerven (actief grondbeleid toe te passen), kreeg geen steun van de andere fracties. Motivatie van de indieners is dat de gemeente ‘niet veel vrije grondposities meer beschikbaar’ heeft en ‘grond waardevaster is dan euro’s’.

‘In overweging’

Wethouder Bram Visser reageerde: “Het grondbeleid dat we in 2020 hebben vastgesteld kan betekenen dat we een actief grondbeleid voeren, daar waar de markt onvoldoende doet. Hoeveel grond hebben we nog in bezit? Bijna 36 hectare. Ik weet niet goed of dat veel of weinig is. Ik denk dat het nog best een behoorlijke oppervlakte is, verdeeld over de kernen, behalve in Goudriaan, Hoogblokland, Molenaarsgraaf en Brandwijk. We hebben actief grondbeleid in overweging om uitvoering te geven aan de woningbouwopgave.”

Beeldvormende avond

De waardevastheid trok Visser in twijfel. “Molenlanden heeft meer dan 2 miljoen moeten afboeken vorig jaar, op grondposities die de rechtsvoorgangers in het verleden hadden verworven.” De wethouder zegde toe dat hij in het vierde kwartaal met een notitie komt ‘die inzicht geeft in beleid zoals tot heden gevoerd en wat dat voor nabije toekomst kan gaan betekenen’. Ook beloofde hij ‘eventueel een beeldvormende avond daarna’.

‘Eerder om gevraagd’

Visser ontraadde de motie, maar CU en CDA besloten hem toch te handhaven. Harry Stam: “We zijn mede-indiener omdat het college erg lang doet over het uitvoeren van de motie instrumentarium woningbouw. Ik begrijp dat we dat nu in het vierde kwartaal gaan krijgen, maar we hebben er al veel eerder om gevraagd.”

Geld verloren

Het leverde nog een verbaal duel op tussen de indieners en Bas de Groot van de SGP. De Groot: “Dit moet zorgvuldig voorbereid worden. We zijn dik tevreden met de toezegging van de wethouder. We missen in de motie de onderbouwing bij de kaders. Er zijn voorbeelden genoeg van gemeenten die veel geld verloren bij grondposities.”

‘Zin eruit’

Stam reageerde: “We zijn een lekenbestuur, we vragen het college om toetsingscriteria.” De Jong tegen De Groot: “Haal die zin dat je wil streven naar actiever grondbeleid uit uw verkiezingsprogramma.” Waarop De Groot reageerde: “Het gaat ons niet om het actieve grondbeleid maar om de 800 woningen die we willen realiseren. Als blijkt dat we daarvoor actief grondbeleid nodig hebben, dan gaan we daarvoor.”