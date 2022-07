Korting op cultuurbezoek en Kinderdijk voor Molenlanders

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden krijgen korting bij cultuurinstellingen in hun gemeente. Een meerderheid van de raadsleden wil dat inwoners zo laagdrempelig mogelijk de kans krijgen om cultuur(historische) instellingen en activiteiten te bezoeken.

Tijdens de behandeling van de kadernota, vorige week, dienden CDA, Doe Mee, VVD, Progressief Molenlanden en SGP een motie in die het college daartoe oproept. Een manier waarop Molenlanders met korting toegang zouden kunnen krijgen, is het invoeren van een cultuurpas. De vijf partijen willen dat inwoners in ieder geval korting krijgen op de entree voor het Werelderfgoed Kinderdijk. Aanleiding voor het indienen van de motie is dat het college momenteel het cultuurbeleid voorbereidt.

Te vroeg

De ChristenUnie schaarde zich niet achter de motie. Mirjam Kollenstaart: “We vinden het een sympathieke motie. Natuurlijk vindt de CU het ook belangrijk dat inwoners van Molenlanden de cultuur bezoeken, in stand houden, ervan leren en doorgeven. Maar deze motie komt wat de CU betreft te vroeg. Wij wachten graag het cultuurbeleid af. Pas dan kunnen we bepalen wat middels een motie extra onder de aandacht gebracht moet worden.”

Inkomensafhankelijk

“Niet alle Molenlanders hebben korting nodig om cultuur te beleven”, vervolgde Kollenstaart. “Zo veelkleurig als Molenlanders zijn, zo veelkleurig zullen stimuleringsmaatregelen moeten zijn. Mensen die ondersteuning nodig hebben, voor hen willen wij ons inzetten, met een breed aanbod van vrijetijdsactiviteiten waar cultuur een onderdeel van is. De ChristenUnie denkt erover om bij behandeling van armoedebestrijding in september een motie in te dienen waarbij inkomensafhankelijke korting voor cultuur, vrije tijd en sport aan de orde komt.”

Deal met scholen

Kollenstaart opperde: “Misschien kunnen we wethouder Vat vragen of hij met de scholen tot een deal kan komen waarbij alle kinderen minstens een keer in hun schoolcarrière bij het Werelderfgoed Kinderdijk op bezoek gaan.”

Stimulans

Wethouder Johan Quik reageerde positief op de motie. “Ik zie deze motie als stimulans om slim dingen te bedenken waar onze inwoners gebruik van kunnen maken.”