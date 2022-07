Minister Bruins Slot waardeert resultaten Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

REGIO • Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bracht maandag 11 juli een werkbezoek aan de Drechtsteden-regio. Ze toonde zich onder de indruk van onder andere de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

Doel van dit werkbezoek was om met eigen ogen te zien welke verbeteringen door de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem zijn ingezet. “Ik ben onder de indruk van hoe er uitwerking wordt gegeven aan de Regio Deal in regio Drechtsteden en Gorinchem”, aldus de minister. “Onder andere door het verbinden van de arbeidsmarkt aan het onderwijs en het stimuleren van innovatie.”

Burgemeesters

Bruins Slot bracht onder andere een bezoek aan het Bolidt Innovation Center in Hendrik-Ido-Ambacht, waar ze onder andere de commissaris van de Koning Jaap Smit ontmoette en burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff, tevens regiovoorzitter, vicevoorzitter André Flach en burgemeester van Gorinchem Reinie Melissant.

Boottocht

Aan boord van Veerdienst 3 maakte de minister een tocht langs de oevers van de Noord om een beeld te krijgen van de herinrichting hiervan. Tevens ging ze in gesprek met bestuurders, inwoners en ondernemers die ieder hun eigen ervaringen met de resultaten van de Regio Deal deelden.

Tour

Het bezoek is onderdeel van een tour die de minister maakt langs alle regio’s die tijdens de vorige kabinetsperiode een Regio Deal ontvingen. De Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem was met 22,5 miljoen euro destijds één van de grootste. Het bedrag is door de provincie, de gemeente Gorinchem en Drechtsteden-gemeenten verdubbeld.

Rijksoverheid en regio

Tijdens het werkbezoek bevestigt de minister het belang dat zij hecht aan de versterkte samenwerkingsvorm tussen rijksoverheid en regio. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de Regio Deals worden voortgezet. Doel is om de publiek private samenwerkingsverbanden te versterken en daarmee de regionale economische kansen te benutten.

Nieuwe Regio Deal

Smart Delta Drechtsteden wil opnieuw inzetten op het binnenhalen van de Regio Deal. Regiovoorzitter Wouter Kolff: “Onze regio is uniek. In tijden van een stijgende zeewaterspiegel heeft de Drechtsteden de kennis en ervaring om wereldwijd oplossingen te bieden. Desondanks ligt er een flinke opgave met betrekking tot de verbetering van de brede welvaart in combinatie met leefbaarheid en veiligheid. We hebben de kracht om de ‘overdruk’ van de Randstad op te pakken als het gaat om wonen, bereikbaarheid en economie. Investeren in ‘human capital’ door aan te sluiten bij de historische identiteit als delta/maakindustrie is daarvoor richting de toekomst van belang.”

Kwetsbare groepen

Commissaris van de Koning Jaap Smit vertelde: “In de Zuid-Hollandse Delta en Drechtsteden zien we dat dankzij de Regio Deals flinke vooruitgang is geboekt in innovaties, versterking van de economie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Toekomstige deals zullen zich in belangrijke mate moeten richten op de brede welvaart van kwetsbare groepen. Dit doen we ook samen met andere Zuid-Hollandse regio’s. Samen met inwoners, overheden, bedrijven, instellingen en het Rijk maken we ons hard voor een duurzame en sociaal inclusieve economie.”

Meer woningen

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en de toekomst en een betere bereikbaarheid van de regio. Samen met Gorinchem hebben de Drechtsteden-gemeenten in 2020 de Regio Deal toegekend gekregen om de ambities van de regio te helpen realiseren.