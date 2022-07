Giessenburgs kunstwerk OEPS genomineerd bij NPO radio 4

GIESSENBURG • Het Giessenburgse kunstwerk OEPS in het park DoetAktief is genomineerd voor buitenkunstwerk van het jaar, bij NPO radio 4. Stemmen kan nog tot en met zaterdag 16 juli.

Het gaat om door Saskia Fluks ontworpen draadvormen van twee kinderen die een voetbal uit het water willen halen. Ria van Wijngaarden uit Giessenburg droeg het kunstwerk bij de omroep aan. Er zijn negen andere nominaties in de ‘regio West’.

Blij mee

In haar beschrijving op de website van radio 4 vertelt Ria: “Het is een opengewerkt model van een jongen en een meisje die naar een bal grijpen en de bal missen. En dan zeggen ze: ‘Oeps’. Heel veel mensen lopen in het park en zien het kunstwerk. Het staat in een vijver op een prominente plaats. Door de openheid zie je het water en de bomen erdoorheen. Veel mensen zitten op een bankje en kijken ernaar en zijn er heel blij mee, dat zie je aan het gezicht. Wij zijn heel blij met en trots op dit kunstwerk.”

Stemmen

De winnaar van de regio West wordt bekendgemaakt op zondag 17 juli om 8.45 in de uitzending van De Ochtend van 4. Stemmen kan via de website van de omroep.

Voor het tweede jaar op rij houdt De Ochtend van 4 de verkiezing van het favoriete kunstwerk in de Nederlandse openbare ruimte. Het gaat om beelden, muurschilderingen, rotondekunstwerken en landschapskunst. Voor deze tweede editie van de verkiezing werkt De Ochtend van 4 samen met het KRO-NCRV-televisieprogramma BinnensteBuiten.

Dorpsraad

Het kunstwerk OEPS staat sinds de zomer van 2021 op zijn plek. Het initiatief voor de plaatsing werd genomen door Dorpsraad Giessenburg. Namens deze club benaderde Ria van Wijngaarden haar dorpsgenoot Saskia Fluks met de vraag of zij het maken van een kunstwerk voor het park op zich wilde nemen.

Op schaal

Fluks soldeerde een draadmodel op schaal, wat vervolgens door Arie Boer gerealiseerd werd. Fluks vertelde daarover eerder aan Het Kontakt: “Arie Boer is daar ongelooflijk kundig in. We hebben er heel wat uren erin gestoken om het helemaal perfect te krijgen. Het gebeurde nogal eens dat ik toch nog iets aan wilde passen en dat ik dan weer naar hem toeging.”

Regiowinnaars

Alle aanbevelingen zijn te horen tot en met 14 augustus in De Ochtend van 4. Elke dag breekt een luisteraar een lans voor het werk van zijn of haar keuze, steeds in een andere regio. Aan het eind van de week wint één kunstwerk, en in de week van 15 augustus strijden de regiowinnaars met elkaar om de titel van favoriete kunstwerk in de Nederlandse openbare ruimte. De winnaar daarvan is bekend op zondag 28 augustus.

Vorige winnaar

Vorig jaar stemden bijna 200.000 mensen op hun buitenkunstwerk. De muurschildering Broden en Vissen van de Zeeuws-Vlaamse kunstenaar Johnny Beerens werd toen verkozen tot favoriete buitenkunstwerk van Nederland.

Stemmen kan via: www.nporadio4.nl/buitenkunst