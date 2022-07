Molenlanden en Den Hâneker samen aan de slag met recreatieve en toeristische promotie Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden en Den Hâneker gaan meer samenwerken om recreatieve en toeristische activiteiten en evenementen onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers van de streek.

Dat is de kern van de dienstverleningsovereenkomst toeristisch, recreatieve Gebiedsmarketing die op 6 juli is ondertekend door Johan Quik, wethouder van de gemeente Molenlanden en Kees Commijs, voorzitter van Den Hâneker.

Voorzitter Kees Commijs: “Den Hâneker verzorgt al langere tijd zeer actief toeristische, recreatieve gebiedspromotie. Door de ontwikkeling van het platform Ontdek de Alblasserwaard (voorheen bekend onder de naam Bezoek Gerrit) zijn grote stappen gezet richting professionele gebiedsmarketing. Met de dienstverleningsovereenkomst willen we de samenwerking tussen de gemeente en Den Hâneker verder versterken.”

“We hebben daarvoor ook concrete afspraken gemaakt over on- en offline promotie van Molenlanden. Denk hierbij aan het actief benaderen van pers om aandacht te krijgen voor deze mooie streek, het verder ontwikkelen van het platform Ontdek de Alblasserwaard en het versterken van samenwerking met andere marketingorganisaties zoals de Oude Hollandse Waterlinie en Het Groene Hart.”

Molenlanden op de kaart

Wethouder Johan Quik “Als gemeente hebben we de ambitie om de bekendheid van Molenlanden te vergroten. We willen we dit doen door recreatieve en toeristische activiteiten en evenementen nog meer onder de aandacht te brengen. Zodat nog meer inwoners en (potentiële) bezoekers kunnen genieten van onze streek en we bezoekers trekken, die vaker komen en kiezen voor een langer verblijf.”

“Hierbij vormen de drie verhaallijnen (Molens & Water, Agro & Food, Nieuwpoort & de OHW), zoals vastgelegd in de Toeristische Agenda Molenlanden 2021-2025, een belangrijke bouwsteen. Bij Den Hâneker is de afgelopen jaren de nodige ervaring op gedaan met promotie die past bij ons gebied. Ik kijk er dan ook naar uit om onze samenwerking de komende tijd verder te versterken en samen Molenlanden nog meer op de kaart te zetten.”

Evaluatie

In het najaar van 2022 wordt de samenwerking geëvalueerd en onderzocht hoe de samenwerking verder versterkt kan worden de komende jaren.