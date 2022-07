Dansen, gezelligheid en muziek; derde editie Blauwalg Festival weer een succes

GOUDRIAAN • Heerlijk weer, veel gezelligheid, kennismaken met nieuwe bands en dj’s; alle ingrediënten werkten zaterdag samen om van de derde editie van het Blauwalg Festival in Goudriaan weer een succes te maken.

Honderden bezoekers, van jong tot oud, kwamen ‘s middags en ‘s avonds af op het muzikale evenement bij de Slingelandse Plassen. Daar konden ze terecht bij de podia met bands en dj’s en de stands met eten en drinken.

Na het @KiKa8118 Zomerfeest in Bleskensgraaf nu aangeland bij het Blauwalg Festival in Goudriaan. Volop feest in de Alblasserwaard! pic.twitter.com/8JwNvldDJq