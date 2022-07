Moet ik mijn hypotheek nu nog oversluiten?

REGIO • Nu de hypotheekrente weer stijgt, is het de moeite waard om al uw opties eens te bekijken. Het verandert immers de manier waarop u uw hypotheek beheert. U kunt erop vertrouwen dat u er ook iets aan zult overhouden.

Het is echter van cruciaal belang om te bepalen hoe u dat gaat doen. Is het een goed idee voor u om uw hypotheek te verhuizen? Het is van vitaal belang te begrijpen wat mensen tegenwoordig beweegt om hun hypotheek over te sluiten en of een van deze redenen op u van toepassing is. Dit maakt het selecteren een beetje eenvoudiger.

Rente is wel stijgende

De rente op woningkredieten gaat wel omhoog, maar met kleine stapjes. Hypotheken met een langere looptijd zijn nog steeds mogelijk, zoals 10 of 20 jaar tegen een lage rente. Dit geldt voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Het geldt niet voor iedereen, daarom verschilt het van geval tot geval.

Omdat u afhankelijk bent van het soort hypotheek dat u heeft, de lengte van de looptijd, en de verhouding tussen woningwaarde en hypotheekbedrag, kan dit per persoon verschillen.

Prijzen stabiliseren maar blijven hoog

Ondanks het feit dat het zowel moeilijk als onvoorspelbaar is, blijven de huisvestingskosten stijgen. Bovendien zijn ze al vrij duur. Daardoor zult u in de meeste situaties toch in aanmerking komen voor een goedkopere rentevoet. Dat komt omdat een bank de waarde van uw woning beoordeelt in vergelijking met de hoogte van de schuld op uw hypotheek.

Een hogere waarde ten opzichte van een lagere schuld betekent minder risico voor de bank. Dat betekent dat de bank u een iets lagere rente kan bieden als compensatie voor dit risico. Dit worden rentevoordelen genoemd. U kunt door over te sluiten op zoek gaan naar een bank met een voor jou geschikte rente.

De kosten eruit halen

Wanneer u gaat oversluiten, dan gaat dat gepaard met kosten. Wanneer de voorwaarden niet heel gunstig zijn, dan is het dus zo dat u eigenlijk niet zoveel wint met het oversluiten van uw hypotheek. Denk aan de kosten voor de adviseur, de taxateur en de notaris. Wanneer u echter dermate veel minder gaat betalen, dan kan u de kosten er best gemakkelijk uithalen.

Dan is het dus ineens wel heel aantrekkelijk om te kiezen voor het oversluiten van uw hypotheek. Op dat moment wegen de baten namelijk ruimschoots op tegen de kosten. Waardoor u dus veel meer geld gaat overhouden. Wanneer u dan ook nog eens zoekt naar de beste aanbieder, bent u helemaal goed bezig.

Boete betalen

Een bijkomend voordeel van het werken met een hogere hypotheekrente is dat de kosten op andere gebieden ook omlaag gaan. Denk bijvoorbeeld aan de boeterente. Als de hypotheekrente licht stijgt, stijgt ook de boeterente.

U moet deze rente nog steeds betalen, maar u bent minder geld kwijt dan wanneer de hypotheekrente heel laag zou zijn. Dit maakt herfinancieren voor meer mensen aantrekkelijker. Er valt simpelweg iets meer uit te halen.