KiKa Zomerfeest in Bleskensgraaf: opbrenst ruim hoger dan 30.500 euro in 2019

BLESKENSGRAAF • Een exacte opbrengst is er nog niet, maar het jaarlijkse KiKa Zomerfeest in Bleskensgraaf heeft zaterdag ruim meer opgebracht dan de 30.500 euro in 2019.

Na twee coronajaren kon het feest in een weiland aan de rand van het dorp weer plaatsvinden. Zo’n 2000 feestgangers kwamen af op de activiteiten, de muziek en de gezelligheid. De opbrengst van het Zomerfeest gaat ook deze keer naar Stichting Kinderen Kankervrij.

Aangezien nog niet alle bijdragen van sponsors binnen zijn, is de opbrengst niet exact bekend, maar wel is duidelijk dat het ruim meer zal zijn dan de 30.500 euro in 2019.