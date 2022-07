44 deelnemers aan wandeltocht voor Villa Pardoes in Lexmond

LEXMOND • 44 deelnemers hebben afgelopen vrijdag deelgenomen aan de wanteltocht die door de familie Duits werd georganiseerd om geld op te halen voor Villa Pardoes. Er werd zo’n 250 euro opgehaald voor de organisatie die kinderen met een handicap en hun familie een zorgeloze vakantie wil bezorgen.

Organisator Marianne Duits ontving tevreden wandelaars in Huis Het Bosch, waar de start en de finish was. Wandelaars konden kiezen voor een tocht van 5, 10 of 15 kilometer.

“Iedereen die terugkwam was enthousiast”, aldus Duits. “Wel had ik op iets meer deelnemers gehoopt, als ik heel eerlijk ben. In 2019 deden er nog 99 mee. Misschien speelde toch mee dat de vakantie inmiddels voor veel mensen is begonnen. In eerste instantie wilden we de toch ook eigenlijk al in juni houden.”

Volgend jaar weer

Duits wil het evenement volgend jaar dan ook volgend jaar gewoon wéér organiseren en dan wel iets eerder. “De datum voor volgend jaar staat al vast: 23 juni 2023.”