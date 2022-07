NOS-correspondent Ardy Stemerding: van Giessenburg naar Brussel

GIESSENBURG • Oud-Giessenburger Ardy Stemerding is sinds kort EU- en NAVO-correspondent van de NOS in Brussel.

Opgroeien op het Alblasserwaardse platteland heeft voor Ardy Stemerding in ieder geval één blijvende voorkeur opgeleverd: het liefst woont hij op een plek waar ruimte en groen in de buurt is. Zijn huidige woonplaats, Haarlem, mag er wat dat betreft zijn.

“Verhuizen naar Brussel is dan niet de meest handige zet”, geeft hij met een glimlach toe. Het is één van de weinige nadelen die deze stap in zijn journalistieke carrière met zich meebrengt.

Brussel

Vanaf juli is de oud-inwoner van Giessenburg, het dorp waar hij tot zijn 19e woonde, NOS-correspondent voor de EU, de NAVO en België in Brussel. Een topfunctie bij deze nieuwsorganisatie.

“Ik zie dit echt als een mooie en eervolle kans, een compliment voor alles wat ik bij de NOS heb opgebouwd. De afgelopen drie jaar heb ik in Den Haag gewerkt en de politiek gevolgd; het waren vooral door de coronacrisis heel intensieve jaren. Dat heeft me mede klaargestoomd om deze uitdaging aan te gaan.”

Diplomaat

Voor Ardy Stemerding en zijn vrouw Myrthe is de verhuizing naar Brussel de invulling van een wens die ze al veel langer hadden. “Myrthe is diplomaat. We zijn zo’n zeven jaar bezig geweest met het kijken naar mogelijkheden om de grens over te gaan. Inmiddels hebben we twee kinderen van 3 en 5 jaar en dat maakt het er wel spannend op.”

“Voor ons is Nederland verlaten iets wat we graag willen, maar krijgen zij straks nieuwe vriendjes, blijft het goed gaan op school? Als ouders kunnen we daar wel wakker van liggen.” Met een lach: “Voorlopig zien Boris en Roosmarijn het nog als een grote vakantie, waarin ze in een soort luilekkerland met elke dag Belgische friet terechtkomen.”

Netwerk

Hij gaat een intensieve tijd tegemoet: privé, maar zeker ook zakelijk. Een netwerk opbouwen in Brussel, de manier van werken daar eigen maken, zorgen voor nieuwsitems voor televisie, radio en online, samenwerken met zijn collega’s Kysia Hekster en Aïda Brands op ‘Bureau Brussel’, de agenda is goed gevuld.

Zeker omdat door de oorlog in Oekraïne en alles wat daarmee samenhangt de ogen vaak gericht zijn op de EU en de NAVO. “Als je ziet wat er allemaal speelt, zouden we met twee keer zoveel correspondenten ons ook niet vervelen”, knikt hij.

Bureaucratisch

“Wat ik een voordeel vind is dat de visie op de EU de afgelopen tijd is bijgedraaid. In plaats van het beeld van een log, bureaucratisch bestuursapparaat dat ver van ons af staat, is het nu dichterbij gekomen, vooral na de inval in Oekraïne. Daardoor kun je je meer op de inhoud richten van wat de EU voor ons land betekent.”

“Het zijn belangrijke kwesties waarover in Brussel beslist wordt, bijvoorbeeld op milieugebied, migratiebeleid en onze energievoorziening. Dat zie ik als mijn taak: niet om het beleid te verdedigen of de Europese eenwording te promoten, maar wel om uit te leggen wat daar gebeurt, welke invloed het heeft.”

Beatrixziekenhuis

Gorinchem staat als geboorteplaats vermeld op de Wikipedia-pagina van Ardy Stemerding, maar dat had met het ter wereld komen in het Beatrixziekenhuis te maken. De eerste negentien jaar van zijn leven woonde hij in Giessenburg.

Een achtergrond die hij nog steeds waardevol vindt. “Als het om zaken gaan die het platteland raken, weet ik hoe mensen daar denken. Dat zorgt ervoor dat je er op een andere manier naar kunt kijken, niet alleen van buitenaf.”

Fake news

Het gesprek komt zo op de kritiek die de ‘mainstream media’ en dus ook de NOS van verschillende actiegroepen krijgt: een instrument van de overheid, fake news, verslaggeving met een verborgen agenda.

“Dat doet pijn”, benadrukt Stemerding. “Wij zijn dag in dag uit hard aan het werk om oprecht zo evenwichtig mogelijk het nieuws te brengen, zonder een bepaalde voorkeur. Maar het is nu al zover dat we met beveiliging op pad moeten. Ik kan me een demonstratie van de gele hesjes herinneren. Mark Rutte kwam daarbij niet opdagen en toen richten ze hun aandacht op ons. Dat leverde een situatie op die serieus gevaarlijk werd.”

Den Haag

Voor maximaal vijf jaar is Brussel zijn nieuwe werkplek. Daarna moet hij net als alle andere buitenlandcorrespondenten van de NOS verplicht overstappen. “Dat heeft te maken met verzekeringskosten; na die termijn lopen die veel hoger op.”

“Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet. Berlijn lijkt me ook een heel mooie plek om te werken en in Den Haag heb ik echt nog niet het gevoel dat ik uitgekeken ben op de landelijke politiek. Maar het zal sterk afhangen van onze kinderen én van de kansen die mijn vrouw wellicht krijgt.”

Ardy Stemerding werkte voor RTV Noord, RTV Utrecht en Wakker Nederland en vanaf 2012 voor de NOS. De afgelopen jaren was hij politiek verslaggever in Den Haag. Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff: “Zijn ervaring rond het Binnenhof maakt hem bij uitstek geschikt voor het verslaan van de gecompliceerde ontwikkelingen bij de EU, de NAVO en de Belgische politiek.”