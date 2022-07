Waarom de Musketiers Noordeloos een eigen titelsong gaven

NOORDELOOS • De Musketiers, bestaande uit Pascal Jacobsen, Daniël Lohues, Paul de Munnik en Bertolf, gaf Noordeloos een titelsong. Al was dat eigenlijk niet het doel.

Vele duizenden bezoekers aan muziekfestival Concert at Sea maakten onlangs voor de eerste keer of opnieuw kennis met Noordeloos. Het Alblasserwaardse dorp krijgt dankzij de Musketiers sinds mei een forse duw in de rug op PR-gebied, doordat de band voor één van de eerste songs die ze uitbrachten de naam ‘Noordeloos’ kozen.

Nee, het is niet zo dat Pascal Jacobsen (zanger van BLØF), Daniël Lohues, Paul de Munnik en Bertolf met dit nummer hun warme band met het dorp tot uiting wilde brengen. Het luisteren van de tekst levert daarvoor ook geen aanknopingspunten op.

Kompas

“We hadden een liedje in gedachten waarbij we duidelijk wilden maken hoe je soms de weg kwijt kunt zijn, dat je kompas niet meer de goede richting aangeeft”, vertelt Paul de Munnik. “Dan is het noorden niet te vinden en ben je dus ‘noordeloos’. Zo is het ontstaan. Pas toen we het als titel erboven hadden gezet en de demo gingen luisteren, beseften we: maar dit is óók een plaats.”

De link met het zeer succesvolle nummer ‘Zoutelande’ van BLØF was snel gelegd. Met een lach: “We wisten meteen zeker dat dit ook een grote hit zou worden. En nee, we zijn nog niet eerder in Noordeloos geweest. We kennen die naam alleen van het bord langs de snelweg en de filemeldingen.”

Live

Voor de goede orde: de mannen van de Musketiers zien het zeker zitten om Noordeloos live kennis te laten maken met ‘hun’ nummer. Er ging vanuit het dorp al een uitnodiging de deur uit, maar eerst staat er een theatertour op de agenda.

Paul de Munnik: “Die gaat dit jaar in oktober van start en duurt tot en met december. Overigens treden we dan met zijn drieën op; Daniël maakt wel onderdeel uit van de Musketiers, maar hij gaat niet mee met de tour. We komen dan ongetwijfeld ook in de buurt van de Alblasserwaard en ‘Noordeloos’ staat zeker hoog op onze setlist.”

“Daarna gaan we wellicht meer richting de festivals en de feesttenten, dus hopelijk kunnen we dan ook een keer echt in Noordeloos spelen. Daar kijken we nu al naar uit.”