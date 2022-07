Molenlandse boeren overhandigen Groenboerenplan in Den Haag

• Jasper Meerkerk (tweede van rechts) in Den Haag bij de ministers Staghouwer (midden) en Van der Wal (tweede van links).

DEN HAAG • De agrariërs Jasper Meerkerk uit Nieuw-Lekkerland en Maria Inckmann - van Gaalen uit Noordeloos overhandigden woensdag 6 juli in Den Haag een Groenboerenplan aan de ministers Henk Staghouwer en Christianne van der Wal.

Zij deden dat samen met andere vertegenwoordigers van onder andere Biohuis, Caring Farmers, de Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland, namens duizenden biologische-, biodynamische-, agro-ecologische- en kringloopboeren. Het Groenboerenplan bevat aanbevelingen voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselbeleid en is bedoeld om uit de impasse van het stikstofdossier te komen.

Regels

Jasper Meerkerk over zijn ontmoeting met de ministers: “Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bleef zich een beetje verschuilen achter bestaande regels. Maar als je echt een omslag wilt maken, moeten wet- en regelgeving worden aangepast, ook in Europa. Van der Wal van Natuur en Stikstof ziet ons als voorbeeldboeren.”

Perspectief

Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars van het Groenboerenplan voor een integrale lange-termijnvisie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het gaat om een perspectief voor de land- en tuinbouw waarbij voedselproductie hand in hand gaat met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding.

Caring Farmers

Meerkerk is aangesloten bij Caring Farmers. “Wij gaan voor lokaal voedsel, proberen zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en krachtvoer te gebruiken, gaan uit van de kracht van de natuur en zien hoe belangrijk de grond en een gezond bodemleven zijn.”

Geld

Dat uitvoering van het Groenboerenplan geld kost, beaamt Meerkerk. “Maar als we op deze manier doorgaan, kost het straks nog meer geld. Dan gaan bijvoorbeeld de kosten van de gezondheidszorg omhoog, ontstaat schade door klimaatverandering en gaat het mis met de bestuiving van gewassen omdat we te weinig bijen over hebben. En het oplossen van grondwatervervuiling kost ook geld.”

“Nu worden bepaalde kosten niet betaald, waardoor we ons land uitputten. Daarbij komt: de bedrijven rond de boeren hebben meer geld verdiend dan de boeren de afgelopen jaren.”

Eerlijke prijs

De boeren zijn in een systeem gedwongen, zegt Meerkerk. “Minister Sicco Mansholt (die na de oorlog de productie van de landbouw opstuwde, red.) heeft aan einde van zijn leven gezegd: ‘We zijn doorgeschoten, er moet weer een omslag komen’. Zo moet de politiek onder andere een eerlijke prijs regelen voor landbouwproducten.”

Groenboerenplan

Voor de inhoud van het Groenboerenplan, zie: https://toekomstboeren.nl/groenboeren/